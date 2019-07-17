В Жуковском к посадке готовится неисправный Ил-76 МЧС России

У самолета Ил-76, принадлежащего МЧС, возникли технические проблемы. Он совершит экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. По данным ТАСС, на борту сработал датчик неисправности гидравлической системы.

Самолет направлялся в Иркутск. «Ил-76 утром вылетел в Иркутск. После взлета у него сработал датчик неисправности гидравлической системы. Экипаж принял решение вернуться в Жуковский», – рассказал собеседник агентства. РЕН-ТВ уточняет, что на борту самолета находится один пассажир.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о готовящейся экстренной посадке. «Да, борт находится в воздухе. В связи с выявленной неполадкой гидросистемы он не пошел в Иркутск, он остался здесь в воздухе. В настоящий момент времени в соответствии с предусмотренными регламентами процедурами вырабатывает топливо. Это займет еще 3-4 часа, после чего борт совершит посадку в «Жуковском». По нашей информации, непосредственной опасности экипажу и находящемуся на борту пассажиру нет», – рассказал РБК представитель пресс-службы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.19

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