Три энергоблока прекратили работу на атомной станции в Тверской области

На Калининской атомной электростанции отключили три из четырех энергоблоков из-за проблем с трансформатором. Об этом сообщил Росэнергоатом.

Отключение линии электропередач 750 киловольт произошло вследствие короткого замыкания на трансформаторе тока, уточнили в пресс-службе Калининской АЭС. В соответствии с алгоритмом автоматики, были отключены от сети три энергоблока: первый, второй и четвертый. Энергоблок №3 находится в работе, передает РБК.

Отмечается, что повреждений оборудования на АЭС не наблюдается, радиационный фон на прилегающей к станции территории находится в пределах нормы.

В настоящее время уточняются причины произошедшего. Пока точно неизвестно, когда АЭС вернется в нормальный режим работы. Предположительно, блоки будут отключены до 19 июля.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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