Число пропавших в зоне паводка в Иркутской области увеличилось

Число пропавших в зоне паводка в Иркутской области выросло.

Как уже сообщал «Новый День», наводнение, вызванное обильными осадками, началось в конце июня. В 8 районах Принагарья был введен режим ЧС. Подтопленными в 107 населённых пунктах оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста. Во время паводка 25 человек погибли, 7, по данным на 19 июля, числились пропавшими без вести. За выходные ситуация изменилась.

«Еще одно заявление поступило в правоохранительные органы от родственников пропавшего без вести в зоне паводка Иркутской области. Таким образом, на утро воскресенья пропавшими без вести числятся 8 человек», – цитирует РИА «Новости» сотрудника пресс-службы ГУМЧС региона.

Издание отмечает, что населенные пункты Иркутской области практически полностью освобождены от воды, за исключением низменной части города Тулуна, в которой находятся 25 жилых домов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин признал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Иркутск, Игорь Юров

Иркутск. Другие новости 21.07.19

Власти Верхнего Уфалея превратили День металлурга в кошмар для горожан. / Украинская армия выдвинула на передовые позиции самоходную гаубичную артиллерию. / Украинский посол в Берлине: Германия подорвала доверие к себе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»