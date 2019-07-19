Мутко стало стыдно: Путин устроил разнос ликвидаторам последствий паводка в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин признал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства раскритиковал организацию информирования граждан, получения полагающихся им выплат, а также сооружения инфраструктуры и строительства жилья. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, работой которого Путин также остался недоволен, заявил, что ему стыдно за ситуацию с выплатами пострадавшим.

Сегодня президент РФ находится с визитом в Иркутской области. Путин уже посетил пострадавшие от паводка районы и поговорил с местными жителями, после чего сделал вывод о том, что работа по ликвидации последствий наводнения была организована плохо.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил глава государства, пояснив, что жители не знают, куда идти пострадавшим, как получать компенсацию и где восстанавливать документы, передает РИА «Новости».

«К сожалению, есть случаи, когда она (гумпомощь) просто разбрасывается в воду, -заявил он. – Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?»

Глава государства подчеркнул, что в вопросах с земельными участками собственников «сделать нужно так, как люди сами захотят» – или предоставить им компенсацию, или восстановить участки.

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания в Братске признался, что ему стыдно за организацию выплат пострадавшим. Он пояснил, что из 38 078 человек такую помощь получили 37 683, но объяснил это «патовой» ситуацией. Сейчас, заверил Мутко, работа уже отлажена. В целом выплаты уже превысили 1,6 млрд рублей, 376 млн из них ушли на единовременную материальную помощь – она составила 10 тысяч рублей каждому. Помимо этого часть пострадавших получила матпомощь за утраченное имущество.

Обеспечить всех пострадавших жильем – временным либо постоянным – Путин потребовал до наступления холодов. При этом, пишет «Газета.ру», на заявление Мутко о том, что часть пострадавших разместилась у родственников, Путин ответил: «Ничего хорошего».

Напомним, в Иркутской области подтопленными в 107 населённых пунктах оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста. Во время паводка 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. Режим ЧС продолжает действовать до сих пор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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