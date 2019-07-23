Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Это якобы произошло сегодня, 23 июля, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (JCS) Кореи.

Агентство пишет, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации JCS, вторжение в нарушение международных договоров произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто. В итоге были подняты истребители, которые сделали предупредительные выстрелы. О том, какой именно самолет нарушил пространство, не сообщается.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 23.07.19

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