«Наши самолеты корейскую границу не нарушали»: Минобороны РФ ответило на обвинения Сеула

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС не нарушали границы Южной Кореи. Об этом заявило Министерство обороны России в ответ на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства Южной Кореи российским военным самолетом. В оборонном ведомстве РФ уточнили, что бомбардировщики выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.

«Маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи», – заявили в российском Минобороны, ссылаясь на данные объективного контроля.

В министерстве также отметили, что два южнокорейских истребителей F-16 приблизились к российским стратегическим ракетоносцам, пересекая их курс и создавая угрозу безопасности. На связь с экипажами Ту-95МС южнокорейские летчики не выходили. Никакого предупредительного огня с их стороны не было. «Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», – заявили в Минобороны РФ.

Ранее сегодня власти Южной Кореи сообщили, что российский бомбардировщик дважды нарушили ее воздушное пространство над Японским морем. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые сделали предупредительные выстрелы. О том, какой именно самолет нарушил пространство, в Комитете начальников штабов вооруженных сил (JCS) Южной Кореи не уточнили. Секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву был направлен протест в связи с инцидентом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.19

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