На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

В Краснодарском крае 46-летний мужчина подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына. Отец посадил мальчика на цепь, а сам уехал с женой в роддом.

По данным следствия, житель села Великовечное 18 июля отвел своего 10-летнего сына в сарай, расположенный во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа.

Затем семейство с 4-летним сыном уехало в роддом, так как у матери начались роды. Ребенок смог освободиться из заточения и пришел в местный магазин, где рассказал о произошедшем. Работники торговой точки вызвали полицию.

Отца мальчика обвинили в незаконном лишении свободы (п.«д» ч.2 ст.127 УК РФ). «В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье», – сообщили в краевом управлении СКР.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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