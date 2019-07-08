Родители привязали чересчур активного ребенка за шею к столбу

Под Ярославлем проверяющие нашли во дворе жилого дома пятилетнего мальчика, привязанного к столбу за шею. Родители пояснили, что таким образом они воспитывают слишком активного малыша.

Мальчика обнаружили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, которые внепланово пришли к семье в селе Юрьевском, сообщает телеграм-канал Baza. Супруги воспитывают восемь детей: один из них родной, один приемный и шестеро находятся под опекой.

Семья переехала из Подмосковья в сельскую местность и организовала ферму по разведению коз и кур. По словам соседей, супруги очень набожные.

Проверяющим родители пояснили, что привязали ребенка к столбу, потому что он гиперактивный и чересчур подвижный. Супруги не видят ничего страшного в таком методе воспитания.

На данный момент все дети из семьи изъяты и помещены в реабилитационный центр. По факту истязаний несовершеннолетнего полицейские проводят проверку.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 08.07.19

Boeing вынужденно приземлился в Братске из-за смерти пассажирки. / Новые подробности жуткого ДТП: водитель бензовоза велел пассажирам прыгать и прыгнул сам. / На ВИЗ-бульваре мужчина попал под трамвай. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»