Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске. СКР начал проверку

В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы, и получил сильные ожоги ног. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне на улице Завертяева. Школьник обходил лужу и провалился в яму с кипятком.

Фото: СУ СКР по Омской области

Ребенка доставили в больницу с ожогами ног второй и третьей степени. В настоящее время врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное.

Следователи уже установили организацию, на чьем балансе находится аварийный трубопровод. Действиям (бездействию) должностных лиц данной организации… будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении СКР.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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