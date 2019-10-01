В Новосибирске в яму с кипятком упала женщина с годовалым ребенком

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения в яму с кипятком женщины и грудного ребенка. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело было возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ст.216 УК РФ) по результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ.

По версии следствия, вечером 17 сентября в результате выхода горячей воды на поверхность из тепловой камеры теплотрассы по улице Ядринцевской в Центральном районе города произошло размытие грунта. В образовавшуюся яму с кипятком упала 32-летняя женщина с годовалым ребенком. В результате потерпевшие получили ожоги тела. В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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