Работник «Курганской генерирующей компании» свалился в кипяток

Трудовая инспекция Кургана разбирается с несчастным случаем: пострадал газорезчик ПАО «Курганская генерирующая компания». Он упал в канаву с кипятком и получил ожоги.

Региональная трудинспекция называет ЧП тяжелым несчастным случаем. По данным ведомства, ЧП произошло на коллекторе узла смешения. «У канавы с горячей отработанной водой из теплоносителя мужчина оступился, упал в горячую воду», – сообщает трудинспекция.

У работника «Курганской генерирующей компании» термические ожоги второй и третей степени тяжести.

Организовано проведение расследования. «Устанавливаются причины несчастного случая и лица, допустившие нарушение охраны труда», – резюмирует надзирающий орган.

Курган, служба информации

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