В Надыме закрыли дело о смерти женщины, которая упала в яму с кипятком во время коммунальной аварии

Следователи прекратили уголовное дело по факту смерти пенсионерки Натальи Милованкиной, которая провалилась в яму с кипятком во время коммунальной аварии в Надыме. Специалисты пришли к выводу, что гибель женщины стала несчастным случаем – в ней никто не виноват. Об этом агентству «Новый День» сообщили в следственном управлении СК Ямала.

Речь идет о ЧП, которое случилось 24 ноября 2018 года. Кратко напомним его обстоятельства: во дворе дома на улице Зверева случился прорыв теплотрассы. Работы по его ликвидации должны были выполнять сотрудники «Ямалкоммунэнерго». Наталья Милованкина хотела убрать декоративные конструкции из палисадника, который находился в зоне ЧП, но провалилась в яму с кипятком. Женщина получила ожоги 40 процентов тела и скончалась в реанимации в Москве.

В «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что предупреждали женщину об опасности, но она приняла решение все-таки пойти на место порыва. В прокуратуре заявляли, что коммунальщики говорят неправду: по версии надзорной инстанции коммунальщики сами просили женщину убрать декор и не оградили место работ.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сначала в СУ СК ЯНАО говорили, что инструкции были нарушены и доступ к опасному месту ЧП никто из коммунальщиков не контролировал. Вероятно, в процессе расследования силовики получили какие-то новые данные и отказались от первоначальной версии.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 12.08.19

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