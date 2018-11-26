Надымчанка, упавшая в яму с кипятком, находится в реанимации

Жительница Надыма, которая упала в яму с кипятком во дворе дома, находится в реанимации Надымской больницы. Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Подтверждается информация об ожогах 40 процентов тела 2 и 3 степени, рассказали агентству «Новый День» в больнице. «Женщина получает всё необходимое лечение, ей проводится противоожоговая и противошоковая терапия», – рассказали медики. Женщине 63 года. Она находится в сознании и дышит самостоятельно. Медики готовят документы для отправки пациента в ожоговый центр.

Вместе с тем полиция проверяет обстоятельства травмирования жительницы Надыма. Как сообщили в пресс-службе МВД ЯНАО, решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела ещё не принято.

Инцидент произошёл 24 ноября. Во дворе дома на улице Зверева произошёл прорыв теплотрассы. Жительница дома хотела убрать декоративные конструкции палисадника, но в этот момент под ней провалился грунт, и она попала в яму с кипятком.

В компании «Ямалкоммунэнерго» уже второй день сохраняют молчание и не комментируют инцидент. Агентство «Север-Пресс» написало, что домом, где произошёл прорыв труб, управляла компания «Юрибей» – эта структура также аффилирована с «Ямалкоммунэнерго». Ни по одному телефону, которые есть в публичном доступе, дозвониться до этой УК не удалось.

В администрации Надымского района также не комментируют ЧП. Но как сообщает «Север-Пресс», замглавы города Семён Свидлов провёл совещание с УК и указал руководству ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций на необходимость принятия всех мер по ограничению доступа жителей к месту проведения аварийно-восстановительных работ.

В соцсетях, обсуждая инцидент, пишут, что пострадавшая женщина занималась благоустройством двора и на том месте, где произошло ЧП, она разбила палисадник.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 26.11.18

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