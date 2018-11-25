В Надыме женщина провалилась в яму с кипятком во время ремонта теплотрассы

В Надыме женщина провалилась в яму с кипятком во время ремонта теплосетей. ЧП произошло 24 ноября 2018 года во дворе дома №46 по улице Зверева. Об этом ассказали в прокуратуре Ямала, сообщает агентство «Новый День».

Жительница дома убирала декоративные конструкции. В этот момент грунт под ней провалился, и она упала в яму. У женщины ожог 40 процентов тела.

Надымская прокуратура проверяет УК и ресурсоснабжающую организацию. «Прокуратура даст оценку действиям коммунальщиков по своевременному принятию мер к устранению аварии на сетях теплоснабжения, соблюдению техники безопасности, а также полноте проведенных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду», – рассказали в прокуратуре Ямала.

В «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что смогут прокомментировать инцидент только в понедельник, 26 ноября.

В мэрию дозвониться не удалось – сотовый телефон начальника отдела по работе со СМИ не отвечал. ЧП произошло в выходной день. Получить комментари чиновников, ответственных за ЖКХ, пока не удаётся.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 23.11.18

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