Жительница Надыма, упавшая в яму с кипятком, лечится в Москве

Жительница Надыма, которая упала в яму с кипятком во время ремонта теплотрассы, отправлена в Москву. Наталья Милованкина пройдет лечение в федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Надымского района. Ранее сообщалось, что у женщины тяжелые ожоги 40 процентов тела.

Напомним, ЧП произошло 24 ноября 2018 года вечером. Известно, что во дворе дома по улице Зверева произошла авария на теплотрассе. Жительница дома, организовавшая палисадник, решила убрать декоративные элементы с участка проведения работ. И провалилась в яму с кипятком. По версии «Ямалкоммунэнерго», женщину предупреждали об опасности, но она не послушалась. Прокуратура Ямала жестко опровергла эти заявления и сообщила, что сотрудник «Ямалкоммунэнерго» сам предложил пожилой надымчанке убрать свой палисадник до приезда бригады. Силовики провдят проверку по факту ЧП.

Тем временем в администрации Надымского района сообщают, что надымчанка была доставлена в клинику специальным авиабортом. Причем произошло это, по данным властей, при личном участии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Помощь жительница Ямала получает по договору, заключенному между Надымской центральной районной больницей и медицинским биофизическим центром до 31 марта 2019 года. В случае необходимости договор будет пролонгирован. Все расходы возместит районная больница.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 11.12.18

На Ямале будут судить педофила, который издевался над детьми аборигенов. / Медведев на Ямале запустил завод. / В Новом Уренгое обсуждают водителя кроссовера, которая убежала с места ДТП с ребенком (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»