Возбуждено уголовное дело после гибели пенсионерки, обварившейся в яме с кипятком

Следователи возбудили уголовное дело после того, как скончалась пенсионерка, упавшая в яму с кипятком.

Как рассказали сегодня в СУ СК по Свердловской области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, для определения точной причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в конце ноября во время прорыва магистрали с горячей водой улицу Победы заволокло паром. Пожилая женщина и ее внучка переходили дорогу и угодили в место провала. Обе получили ожоги, их доставили в больницы на скорой помощи, однако 72-летнюю женщину медики спасти не смогли. В пресс-службе ЕТК, которой принадлежит магистраль, рассказали, что предоставят правоохранителям все документы, которые могут иметь отношение к этому ЧП. «Мы на связи с дочерью погибшей женщины, окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь», – добавили в ЕТК.

Ранее энергетики предупреждали екатеринбуржцев, что если они видят пар на улице, не стоит пытаться перейти дорогу в этом месте, а лучше обойти, не рискуя своим здоровьем и жизнью. «Сейчас температура теплоносителя ‒ даже 100 градусов нет, например, на Победы – Ломоносова так было. А когда будут холода, будет 150-170 градусов. Это даже не кипяток, а горячий пар, которым можно обжечься», ‒ говорил директор свердловского филиала «Т-Плюс» Виктор Бусоргин.

Напомним, аналогичное ЧП случилось 24 ноября в Надыме. Во время прорыва теплотрассы во дворе жилого дома жительница Наталья Милованкина вышла на улицу и упала в яму. Она получила ожоги 40 процентов тела. ЧП вызвало серьезный резонанс. Пострадавшая была отправлена в Москву в ожоговый центр, где сейчас и проходит лечение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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