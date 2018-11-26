Коммунальщики заявили, что предупреждали женщину, упавшую в яму с кипятком в Надыме

В компании «Ямалкоммунэнерго» прокомментировали ЧП с пожилой жительницей дома, которая упала в яму с кипятком во время ремонта теплотрассы. Там сообщили, что женщину предупреждали об опасности, после чего она сама приняла решение пройти в зону аварии.

Инцидент произошёл около девяти вечера 24 ноября 2018 года во дворе дома Зверева, 46. Женщина, по предварительной версии, убирала декор из созданного ею палисадника, чтобы он не испортился во время ремонтных работ. В этот момент грунт под ней провалился, и надымчанка упала в кипяток. У неё ожоги 40 процентов тела, сейчас она находится в реанимации.

Как рассказали в пресс-службе ЯКЭ, домом управляет компания «Янтарное». «В диспетчерскую надымского филиала «Ямалкоммунэнерго» поступило сообщение о возможном порыве теплосети. В краткие сроки мастер выехал на объект и подтвердил аварию. Вызвана ремонтная бригада. Дом не оставался без полной подачи тепла: работники УК «Янтарное» закрыли подающий трубопровод, а обратный был оставлен в работе», – рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Там добавили: «мастер установил место проживания хозяйки имущества и предупредил её об опасности на данном участке, и что по прибытию ремонтная бригада перед началом работ самостоятельно уберет её имущество. Ситуация произошла в считаные минуты. В момент выполнения подготовительных работ, по собственной инициативе, жительница дома переступила зону технологического нарушения».

Пока неясно, найдут ли прокуратура и полиция, которые сейчас проводят проверку, вину коммунальщиков в случившемся. Замглавы Надымского района Семён Свидлов уже заявил, что коммунальщики должны ограждать зону работ.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 26.11.18

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