На Ямале возбудили дело из-за женщины, обварившейся в яме с кипятком

Силовики возбудили уголовное дело из-за смерти жительницы Надыма, которая обварилась кипятком во время коммунальной аварии. Речь идет о ЧП, которое произошло 24 ноября 2018 года во дворе жилого дома во дворе на улице Зверева.

Агентство «Новый День» уже описывало обстоятельства трагедии: вечером во дворе дома произошел прорыв трубы. Наталия Милованкина отправилась на улицу, чтобы убрать из палисадника рядом с местом ЧП декоративные конструкции. По версии «Ямалкоммунэнерго», женщину предупреждали, что этого делать не надо. По версии прокуратуры, коммунальщики сами вынудили жительницу пойти в палисадник, чтобы освободить территорию. В итоге надымчанка провалилась в яму с кипятком и получила ожоги 40 процентов тела. Сначала ее спасали местные врачи, потом женщину транспортировали в Москву, в ожоговый центр, но и там, к несчастью, помочь ей не удалось. Она скончалась в реанимации.

Прокуратура контролировла проверку по факту ЧП и настаивала на возбуждении дела. «23 января 2019 года следственный отдел Надыма возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

В СУ СК Ямала сообщили, что изучили в рамках проверки множество документов и свидетельств, в том числе бумаги из больниц в Надыме и Москве, документы «Ямалкоммунэнерго», регламенты, показания очевидцев. Там сообщили, что предварительно установлено, что иснтрукции были нарушены и доступ к опасному месту ЧП никто из коммунальщиков не контролировал.

Во время проведения доследственной проверки прокуратура Ямала уличала компанию «Ямалкоммунэнерго», на чьем участке произошел прорыв, во лжи. По версии надзорной инстанции, коммунальщики сообщали прессе о том, что прибыли на место аварии незамедлительно, но на самом деле приехали спустя два часа. Опасное место на участке прорыва специалисты не огородили.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 25.01.19

В Салехарде затопило территорию больницы из-за ЧП. / На Ямале на месторождении «Новатэка» погиб рабочий (ФОТО). / У государственной авиакомпании «Ямал» скоро появится новый владелец. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»