Прокуратура вступилась за обварившуюся в Надыме женщину: «Ямалкоммунэнерго» говорит неправду

Прокуратура Ямала полностью опровергла заявление компании «Ямалкоммунэнерго» по поводу ЧП с обварившейся женщиной. Надзорная инстанция заявила, что коммунальщики предоставили прессе недостоверную информацию. По данным прокуратуры, в «ЯКЭ» солгали о том, что предупреждали пострадавшую жительницу об опасности, а она не послушалась. Кроме того, недостоверной прокуратура назвала данные коммунальщиков о том, что они прибыли на место порыва труб спустя несколько минут.

«Проверка установила, что в нарушение правил работники филиала «Ямалкоммунэнерго» прибыли к месту аварии спустя два часа после поступившего сообщения», – рассказали в прокуратуре Ямала. Более того, сотрудник коммунальной компании сам предложил жильцам заняться уборкой конструкций в опасной зоне. «Начальник цеха теплоснабжения не только не организовал установку ограждения, но и предложил жильцам дома самостоятельно убрать декоративные конструкции с земельного участка, после чего покинул место аварии», – раскрывают детали проверки в надзорной инстанции.

ЧП произошло в выходные дни, 24 ноября 2018 года, поздно вечером во дворе дома 46 по улице Зверева. Жительница дома, которая много сил вкладывает в благоустройство палисадника, вышла на улицу, чтобы убрать декоративные конструкции. Грунт под ней провалился. Она попала в кипяток и получила тяжёлые ожоги 40 процентов тела. Надымчанка по данным на 28 ноября 2018 года по-прежнему в стабильно тяжёлом состоянии, в реанимации. Её готовят для отправки в ожоговый центр.

Компания «ЯКЭ» молчала два дня после того, как пожилая жительница Надыма упала в яму с кипятком. А потом опубликовала заявление, в котором рассказала, что ЧП случилось «в считанные минуты».

Надымский городской прокурор внёс директору филиала «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе представление. Надзорная инстанция потребовала привлечь виновных к ответственности.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 27.11.18

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