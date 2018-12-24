В реанимации скончалась жительница Надыма, которая упала в яму с кипятком

В Москве скончалась жительница Надыма Наталья Милованкина, которая обварилась в яме с кипятком во дворе жилого дома. Об этом сообщили ее родные чрез социальные сети.

«Трудно найти подходящие слова, но вынуждены сообщить, что сегодня утром мама, Наталия Григорьевна, скончалась в реанимационном отделении НИИ Бурназяна. Похороны планируются в Надыме на следующей неделе», – написали ее сыновья на странице Натальи «Вконтакте» 23 декабря.

В Москву женщину доставили из Надыма при содействии окружной и районной администрации, ЧП, из-за которого она получила ожоги, вызвало серьезный резонанс. Инцидент произошел 24 ноября вечером во дворе дома на улице Зверева. Случился прорыв теплотрассы. Наталья Милованкина хотела убрать декоративные конструкции из палисадника, но провалилась в яму с кипятком. Женщина получила ожоги 40 процентов тела.

По версии «Ямалкоммунэнерго», жительницу дома предупреждали о том, что не нужно находиться на месте порыва, но она не послушала. Прокуратура Ямала считает, что все было совсем иначе – что сотрудники коммунальной компании сами попросили ее убрать палисадник, а потом в СМИ опубликовали недостоверные сведения.

Проверку по факту ЧП проводили силовики. Ее итоги пока не известны.

фото – страница Натальи в «Вконтакте»

Надым, служба информации

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