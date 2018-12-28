На Ямале не хотели возбуждать дело из-за пенсионерки, сварившейся в яме с кипятком

Ямальские следователи не хотели возбуждать уголовное дело из-за ЧП в Надыме, где 24 ноября пенсионерка провалилась в яму с кипятком. Об этом сегодня заявили в прокуратуре округа.

«В день, когда произошло ЧП отделом полиции была начата процессуальная проверка. Собранные материалы 4 декабря направлены по подследственности в территориальный следственный отдел СУ СКР по ЯНАО для дачи оценки действиям сотрудников АО «Ямалкоммунэнерго», – заявили в надзорном ведомстве. – Несмотря на наличие достаточных сведений о причинении пострадавшей тяжкого вреда здоровью в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, руководителем следственного отдела в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства материал возвращен в отдел полиции без регистрации и проведения по нему процессуальной проверки».

Только после того, как пострадавшая скончалась и происшествие получило широкую огласку в СМИ, городским следственным отделом СК России 24 декабря была начата проверка. Уголовное дело до настоящего времени возбуждено не было.

«Учитывая, что с момента происшествия прошел месяц, бездействие следственного органа может привести к невосполнимой утрате доказательств преступления и воспрепятствовать расследованию преступления», – резюмируют в прокуратуре. Надзорный орган внес руководителю СУ СК России по ЯНАО требование о незамедлительном возбуждении уголовного дела.

Жительница Надыма Наталья Милованкина скончалась в больнице Москвы, куда ее перевезли на лечение. Женщина обварилась в яме с кипятком во дворе жилого дома на улице Зверева. Случился прорыв теплотрассы. Пенсионерка хотела убрать декоративные конструкции из палисадника, но провалилась в яму с кипятком.

Компании «Ямалкоммунэнерго» контролируется влиятельными энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Два дня после ЧП там хранили молчание, затем заявили, что женщина виновата сама – якобы ее предупреждали о том, что не нужно находиться на месте порыва, но она не послушала.

Прокуратура Ямала полностью опровергла это сообщение. В надзорном ведомстве сообщили, что сотрудники коммунальной компании сами попросили Милованкину убрать палисадник, а потом опубликовали в СМИ недостоверные сведения.

Надым, служба информации

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