Ребенок обварился из-за оставленной коммунальщиками ямы с кипятком. Возбуждено уголовное дело

В Омске возбуждено уголовное дело после того, как десятилетний мальчик провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы, и получил сильные ожоги ног, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Последствия коммунальной аварии не устранялись несколько дней, что привело к трагическому случаю.

По данным следствия, авария в принадлежащей коммерческой организации тепловой сети у дом по улице Завертяева произошла 26 июля. Спустя два дня ребенок, проходивший мимо, провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела. Мальчика доставили в больницу. В настоящее время врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, он продолжает лечение.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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