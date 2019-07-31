Летевший в Тюмень SSJ-100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Самолет Sukhoj Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в Самаре в ночь на среду, 31 июля, из-за отказа двигателя.

Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о вибрации в левом двигателе, позже двигатель окончательно вышел из строя. Командир лайнера принял решение прервать полет и совершить посадку в Самаре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Самолет благополучно сел в международном аэропорту Куромоч с одним работающим двигателем.

На борту лайнера находились 95 человек. Пассажиры данного рейса пересели в другой самолет авиаперевозчика и вылетели в Тюмень. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, самолет совершит посадку Тюмени в 11:00 по местному времени (09:00 мск).

Как сообщал Новый День», вечером 5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела. Следственный комитет заявлял, что рассматривает несколько версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево. Причины катастрофы и ее виновники в отчете не указываются, однако в нем говорится о допущенных ошибках при управлении самолетом во время захода на посадку.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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