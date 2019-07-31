По факту отравления детей в лагере под Тверью возбудили дело

Тверь (Новый День, Иван Гридин) В Тверской области по факту отравления детей в оздоровительном лагере возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору» (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

Сообщение о том, что восемь детей, отдыхавшие в лагере «Салют», обратились с признаками отравления за помощью к медикам, поступило следователям 24 июля. Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи выехали на Место ЧП. Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки.

Комиссией территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области установлено, что организация питания детей осуществлялась с нарушением требований СанПин, что повлекло отравление и заражение воспитанников кишечной инфекцией. В настоящее время загородный лагерь «Салют» закрыт.

Следователи СКР проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашивается руководство лагеря и его сотрудники, изымается необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

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