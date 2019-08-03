В центре Москвы из-за пожара рушится заброшенное здание

Пожар охватил четырехэтажное здание в Москве. Огнеборцам удалось локализовать пламя, однако потушить его полностью они пока не могут из-за опасности обрушения.

Сообщение о возгорании по адресу улица Дубининская 41 поступило в шесть утра, рассказали в пресс-службе МЧС по Москве. Пожар произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании старой постройки. Персонал находящейся рядом заправочной станции был эвакуирован.

«Тушение осложнено высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания. Пожарные работают по периметру здания с безопасного расстояния с соблюдением техники безопасности», – говорится в сообщении.

В тушении задействованы 80 человек, 17 единиц техники, а также два вертолета Московского авиационного центра. Площадь возгорания была локализована на 5000 кв.м..

В столичном главке МВД России сообщили об ограничении движения транспорта на Дубининской улице. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка, передает РИА «Новости».

Источники агентства в ГУМЧС сообщили, что во время тушения из-за обрушения перекрытий горящего здания пострадал один пожарный. Он госпитализирован с травмой ноги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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