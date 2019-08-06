В Воронежской области собака загрызла ребенка и покусала его мать

В Воронежской области по факту нападения собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Установлено, что 5 августа 29-летняя женщина пришла со своим сыном 2018 года рождения в госте к знакомой в один из домов в селе Есипово Терновского района.

В какой-то момент гостья не обнаружила поблизости своего сына и пошла его искать. Пройдя по территории домовладения, она обнаружила, что на сына напала собака, проживавшая во дворе. Женщине удалось отогнать собаку от ребенка, однако от полученных травм он скончался на месте происшествия. Собака успела покусать маму погибшего мальчика.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 06.08.19

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