российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 августа 2019, 09:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Спецоперация в Ингушетии: уничтожен боевик, готовивший теракт

Фото: НАК

В ходе контртеррористической операции в селе Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии убит один боевик, сообщил источник в силовых структурах республики.

На месте перестрелки обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, огнестрельное оружие и гранаты. По информации Национального антитеррористического комитета, уничтоженный в ходе спецоперации бандит планировал совершить теракт, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что с 4:30 мск среды на территории села Вознесенское действует режим КТО. В ходе проверки в населенном пункте силовики обнаружили боевиков. Бандиты открыли огонь по правоохранителям, началась перестрелка.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 07.08.19

На тушение пожаров в Бурятии готовы бросить 1000 военных. / Спасатели до сих пор не нашли следов пропавших на Лозьве манси. / Задержанного в США за контрабанду частей оружия россиянина освободили под залог. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Терроризм

В Дагестане обнаружили девять самодельных бомб

При стрельбе в торговом центре в США погибли 20 человек

Дагестанца осудили на 17 лет тюрьмы за финансирование террористов

«Планировали напасть на воинскую часть»: во Владимирской области раскрыли террористическую ячейку

В Татарстане поймали двух игиловцев, готовивших теракт

Журналиста дагестанской газеты обвинили в причастности к «Исламскому государству»

Террористическую ячейку выявили в Ростовской области

«Здесь трехразовое питание, врачи»: Босния приютит семьи исламских террористов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе, Терроризм,

Новости партнеров