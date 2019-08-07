Спецоперация в Ингушетии: уничтожен боевик, готовивший теракт

В ходе контртеррористической операции в селе Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии убит один боевик, сообщил источник в силовых структурах республики.

На месте перестрелки обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, огнестрельное оружие и гранаты. По информации Национального антитеррористического комитета, уничтоженный в ходе спецоперации бандит планировал совершить теракт, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что с 4:30 мск среды на территории села Вознесенское действует режим КТО. В ходе проверки в населенном пункте силовики обнаружили боевиков. Бандиты открыли огонь по правоохранителям, началась перестрелка.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 07.08.19

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