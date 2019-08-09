Чемпионку России по конному спорту приговорили к трем годам тюрьмы

27-летняя Елизавета Трощенкова, имеющая множество наград в конном спорте, приговорена к трем годам колонии из-за невыплаченного вовремя долга.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Трощенкова взяла у бизнес-партнера в долг 3 млн рублей. Деньги девушка вовремя не вернула, тогда ее кредитор обратился в полицию. Во время расследования спортсменка полностью выплатила долг.

Однако суд признал Трощенкову виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В настоящее время девушка находится в СИЗО №6 в Москве. Она встречалась с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, а также пожаловалась на условия содержания.

Еще одним фигурантом этого дела является муж спортсменки, он же ее тренер. У пары есть трехлетний сын.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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