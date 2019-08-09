«Цветкову Марию Владимировичу»: задержанной на митинге журналистке вручили повестку в военкомат (ФОТО)

Корреспондент агентства Reuters Мария Цветкова, задержанная на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля, получила повестку в военкомат. Об этом журналистка сообщила в своем Facebook.

«Вообще я считала, что меня трудно удивить, но тут пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову», – написала она, прикрепив фото документа. Из текста повестки следует, что Цветковой предписано 1 октября текущего года явиться в военкомат Кунцевского района для «уточнения документов воинского учета».

Врученная журналистке повестка в военкома, facebook.com/maria.tsvetkova.16

«Официальное лицо, мне о ней сообщившее, ржало в голос», – добавила журналистка.

По словам Цветковой, она пришла к столичной мэрии перед началом акции как журналист, но, несмотря на это, ее задержали. Человек, который вручил ей повестку, сообщил, что после несогласованных митингов 27 июля и 3 августа «по госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам – от налоговой до судебных приставов, пугая их официальными запросами, чтоб больше на митинги не ходили».

Ранее СКР сообщил, что среди задержанных на акции 27 июля были выявлены 134 человека, уклоняющихся от прохождения срочной военной службы. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) в отношении 16 человек.

Также сообщалось, что судебные приставы организовали рейды по квартирам задержанных участников акции 27 июля, чтобы «установить их имущественное положение». По данным Федеральная служба судебных приставов, у них выявили 26 млн рублей долгов, в связи с чем их имущество могут арестовать в счет погашения задолженности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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