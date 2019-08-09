В Новгородской области глава дома культуры ответит за гибель ребенка в канализации

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора регионального дома культуры. Ее обвиняют в халатности, повлекшей гибель ребенка (ч.2 ст.293 УК РФ).

Вечером 28 января в посёлке Волот в канализационной яме, которая расположена на территории местного дома культуры, было обнаружено тело 8-летнего ребенка. По версии следствия, вина лежит на директоре дома культуры, которая халатно отнеслась к своим обязанностям. Женщина возглавила дом культуры в мае 2018 года, но не выполнила возложенные на нее обязанности по безопасному содержанию объекта канализации и не обеспечила его ограждение. В результате ребенок погиб.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Великий Новгород, Иван Гридин

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