Директор новгородского ДК получила «условку» за гибель мальчика в канализации

В Новгородской области суд вынес приговор директору дома культуры в посёлке Волот. Она признана виновной в халатности, в результате которой погиб ребенок (ч.2 ст.293 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, вечером 28 января 2019 года в канализационной яме, которая расположена на территории местного дома культуры, было обнаружено тело 8-летнего мальчика.

Суд счел, что ребенок погиб по вине директора ДК. Как писал «Новый День», женщина возглавила дом культуры в мае 2018 года, но не выполнила возложенные на нее обязанности по безопасному содержанию объекта канализации и не обеспечила его ограждение. В результате ребенок провалился в яму и погиб.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Великий Новгород, Иван Гридин

Великий Новгород. Другие новости 31.10.19

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