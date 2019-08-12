В Москве нашли мумию мужчины в чехле для сноуборда

На севере Москвы полицейские обнаружили мумифицированный труп, который был спрятан в чехол для сноуборда. С момента смерти мужчины прошло около четырех месяцев.

Страшную находку сделали в гаражном боксе на улице Дубнинская. Женщина арендовала помещение для хранения личных вещей. Когда она разбирала хлам, то обнаружила странный предмет на стеллаже и вызвала полицию, сообщает «МК».

Правоохранители извлекли из чехла для сноуборда мумию. Предположительно, мужчина погиб около четырех месяцев назад. Полицейские устанавливают личность погибшего и причину смерти.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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