Киев выслал российского дипломата, обвинив в работе на разведку

На Украине объявили персоной нон грата российского дипломата. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудника генконсульства РФ в Львове в работе на разведку. Дипломат уже покинул Украину, говорится в сообщении СБУ. Его имя не называется.

По информации украинской спецслужбы, представитель российской дипмиссии получал от жителя Львовской области, военного пенсионера и руководителя одной из общественных организаций, информацию об украинских политических и общественных деятелях, а также подразделениях украинской армии и правоохранительных органах страны. Утверждается, что львовянин был якобы завербован российской спецслужбы в 2014 году и «по заданию российских кураторов собирал разведывательную информацию». Его имя не раскрывается.

Российского дипломата признали персоной нон грата «за деятельность, несовместимую со статусом консульского должного лица», и он покинул территорию Украины, говорится в сообщении СБУ.

Украинцу объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет колонии.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 13.08.19

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