Пациент ярославской больницы задушил соседа и напал с огнетушителем на медсестер

Пациент больницы в городе Ростове Ярославской области задушил соседа по палате и напал на медсестер. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийца помещен в психиатрическую клинику, ему назначена психиатрическая судебная экспертиза, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа. На пациента терапевтического отделения Ростовской центральной районной больницы напал 47-летний мужчина, госпитализированный 10 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как выяснили следователи, подозреваемый после госпитализации начал вести неадекватно, и медики приняли решение отвезти его в Ярославскую областную психиатрическую больницу. Здесь мужчину осмотрел дежурный врач, но оставить пациента в клинике отказался, и прошлой ночью подозреваемый вернулся в Ростовскую ЦРБ для продолжения лечения. Спустя некоторое время, находясь в палате, мужчина неожиданно напал на одного из пациентов и задушил его. Местные СМИ уточняют, что после убийства пациент набросился на медсестер, прибежавших на шум в палате. Злоумышленник схватил огнетушитель и ударил им медработников, сообщает 76.ru со ссылкой на источник.

В ходе расследования следствие даст «правовую оценку действиям (бездействию) медицинских работников областной психиатрической больницы, отказавшим в госпитализации при наличии соответствующих показаний, а также ответственных сотрудников Ростовской ЦРБ, не обеспечивших безопасного пребывания пациентов в лечебном учреждении», говорится в сообщении Следственного комитета.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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