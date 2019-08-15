Частный самолет аварийно сел в Шереметьево из-за неисправности

В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился частный самолет, следовавший из Москвы в Самару. Обошлось без пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, бизнес-джет компании Global Jet вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за отказа гидросистемы. На борту самолета были три члена экипажа и четыре пассажира.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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