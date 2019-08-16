У «Ростелекома» произошел масштабный сбой из-за крупной аварии

Абоненты ПАО «Ростелеком» в нескольких регионах РФ пожаловались на трудности с подключением к сети. Причина тому – массовая авария, следует из сообщения госоператора в Twitter. В официальном заявлении не указывается, какие именно регионы были затронуты.

По данным ресурса Downdetector.ru, основной объем жалоб поступил из Иркутска, Читы, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Улан-Удэ и Самары.

«Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы», – говорится в сообщении оператора. Компания намерена решить проблему в субботу, 17 августа. Ростелеком предоставляет доступ к интернету, телевидению, телефонии и мобильной связи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.08.19

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