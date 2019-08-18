Кровавое ЧП в Ульяновске: подросток жестоко расправился с собственной семьей

В Ульяновске подросток жестоко расправился со своей семьей, не пожалев двух детей 4-х лет. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

По данным ведомства, сегодня около 11 часов в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух детей 4-х лет. В СКР уточнили, что погибшие являлись членами одной семьи.

Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших. По одной из версий следствия, именно подросток расправился с членами своей семьи.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении СКР.

Судя по данным СМИ, подросток для расправы над семьей использовал топор.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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