Что толкнуло ульяновского подростка на убийство семьи: версия родственников

Родственница семьи в Ульяновской области, с которой расправился подросток, назвала вероятную причину трагедии. 16-летнего жителя села Патрикеево могла толкнуть на жестокое убийство обида.

По словам Натальи Ширмановой, школьник решился на преступление из-за запрета на поездку к тете на свадьбу, которая должна была состояться через две недели. Парня хотели оставить дома вместе с двоюродной сестрой – присматривать за четырехлетними братом и сестрой, рассказала женщина в комментарии РЕН ТВ.

«Взрослые все хотели уехать на свадьбу, а их оставить с детьми, – сообщила Ширманова. – Чтобы отгулять, вечером вернуться и быть с детьми. Ехать хотели на один день только, а им категорический запрет». А «ему было обидно – взрослый ведь парень», отметила женщина. «Я считаю, это основная причина», – заключила она. Женщина добавила, что в семье «чуть ли не война была из-за этой свадьбы».

Ширманова также отметила, что подросток «никогда не говорил о суицидах, очень общительный парень был, отличник».

Напомним, трагедия произошла в ночь на 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области. Школьник зарубил топором 42-летнюю мать, малолетних брата и сестру, а также бабушку и дедушку. После расправы подросток покончил с собой. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство двух и более лиц». Тинейджер оставил предсмертную записку, в которой специалисты обнаружили возможные признаки психического расстройства, сообщала прокуратура. Школьник, в частности, написал, что решил забрать родственников с собой, чтобы не расстраивать их. Сейчас записку изучают психиатры. СКР назначил подростку посмертную психиатрическую экспертизу.

Ранее в прокуратуре области заявили, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не стояла. Подросток также не находился на учете у врачей.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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