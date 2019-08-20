Судьба похищенных пиратами россиян в Камеруне остается неизвестной

Пираты, похитившие троих россиян и пятерых немцев в Камеруне, связались с властиями, но не выдвинули никаких требований. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в компании-работодателе.

«Вышли на связь.... Требований пока не озвучивали.... Все пока идет спокойно», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что состояние похищенных моряков нормальное, им передают лекарства от малярии.

В свою очередь российские дипломаты заявили, что не обладают информацией о том, что похитители связывались с кем-либо. Посольство поддерживаем связь с властями и правоохранителями Камеруна. Делается все, чтобы как можно быстрее вызволить захваченных пиратами людей.

Нападение на судно «Мармалайта» у берегов Камеруна произошло 15 августа. Из 12 членов экипажа, злоумышленники похитили восьмерых, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска – капитана, старшего помощника и старшего механика.

Само судно захвачено не было. Те моряки, которые остались в порту, передали сообщение, что пираты вскоре свяжутся с властями и выдвинут требования.

Яунде, Служба информации РИА «Новый День»

Яунде. Другие новости 20.08.19

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