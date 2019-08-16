В Камеруне морские пираты захватили трех граждан России

Трое россиян стали заложниками пиратов, напавших на грузовое судно у берегов Камеруна. Российские дипломаты делают все возможное, чтобы вызволить моряков из плена.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, нападение произошло 15 августа в районе порта Дуала. Пираты атаковали принадлежащее датской компании «Ультрабалк» грузовое судно «Мармалайта».

По данным рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия» из Санкт-Петербурга, злоумышленники захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

«Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», – отметили в МИД РФ.

В посольстве России в Яунде уточнили, что власти Камеруна, а также представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

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