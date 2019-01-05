Пираты похитили 6 российских моряков у берегов Африки (ФОТО)

Пираты совершили нападение на грузовое судно с российскими моряками у побережья Бенина и захватили шестерых из них. Об этом сообщает спасательно-координационный центр Росморречфлота.

«Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе», – приводит данные Федерального агентства морского и речного транспорта отраслевой портал PortNews.

Атакованный пиратами контейнеровоз MSC MANDY, фото fleetmon.com

По информации ведомства, на борт судна ворвались 7-9 пиратов, вооруженные автоматами Калашникова и холодным оружием – ножами и мачете. Нападавшие начали грабить экипаж. Через два часа пираты покинули судно, похитив шесть членов экипажа. Все они россияне. В числе похищенных – капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и повар. Остальные 18 членов экипажа не пострадали.

По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, которую приводит PortNews, вопросом освобождения захваченных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

В свою очередь в посольстве России в Бенине сообщили, что пираты напали на судно в ночь на 2 января. По данным российских дипломатов, на борту находились 26 человек, из них 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии, передает «Интерфакс». В дипмиссии отметили, гражданство захваченных неизвестно.

По информации Росморречфлота, после нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос. Там на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

По данным агентства, сейчас судно находится в территориальных водах Нигерии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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