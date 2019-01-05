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Суббота, 5 января 2019, 15:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Глава СКР велел проверить информацию о захвате российских моряков в Гвинейском заливе

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о шести захваченных российских моряках в Гвинейском заливе.

По сообщению пресс-службы ведомства, Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению СК РФ организовать процессуальную проверку данных о захвате моряков судна MSC MANDY (флаг Панамы) во время дрейфа в Гвинейском заливе у побережья Бенина.

Ранее сообщалось, что с борта судна в ночь на 2 января пираты похитили 6 членов экипажа. Всего на борту контейнеровоза находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина и один украинец.

Отмечалось, что вопросом освобождения моряков занимаются консульства России в Нигерии и Бенине.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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