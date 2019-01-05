Глава СКР велел проверить информацию о захвате российских моряков в Гвинейском заливе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о шести захваченных российских моряках в Гвинейском заливе.

По сообщению пресс-службы ведомства, Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению СК РФ организовать процессуальную проверку данных о захвате моряков судна MSC MANDY (флаг Панамы) во время дрейфа в Гвинейском заливе у побережья Бенина.

Ранее сообщалось, что с борта судна в ночь на 2 января пираты похитили 6 членов экипажа. Всего на борту контейнеровоза находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина и один украинец.

Отмечалось, что вопросом освобождения моряков занимаются консульства России в Нигерии и Бенине.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.01.19

Нарушитель на иномарке протаранил машину скорой помощи, пятеро пострадали (ФОТО). / Пираты похитили 6 российских моряков у берегов Африки (ФОТО). / Задержан водитель лесовоза, в ДТП с которым погибли два младенца и их родственники. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»