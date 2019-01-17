Пиратский захват: бандиты назвали условие освобождения моряков из России

Пираты, захватившие российских моряков в Гвинейском заливе у побережья Бенина в начале января, связались с компанией-судовладельцем и начали переговоры по условиям освобождения россиян. Об этом сообщил глава Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. Морские разбойники позволили капитану переговорить с судовладельцем. По его сообщению, россияне живы и содержатся «в более или менее приличных условиях» (цитата по ТАСС). Подробности требований пиратов Сухоруков не уточнил.

В то же время председатель Международной федерации транспортных рабочих в РФ Сергей Фишов сообщил, что захватчики требуют за моряков выкуп. «Теперь определяют место передачи людей и денег», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщал РИА «Новый День», судно MSC Mandy (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиян и один украинец, в ночь на 2 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин). Нападавшие, вооруженные автоматами Калашникова, ножами и мачете, в течение двух часов грабили экипаж судна, после чего покинули борт, прихватив с собой шестерых россиян. В заложниках у бандитов оказались капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер – сварщик, повар, отмечал отраслевой портал PortNews. В плен попали моряки из Новороссийска, Таганрога и Петербурга. Оставшиеся 18 членов экипажа не пострадали.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о похищении моряков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.19

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