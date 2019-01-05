Посольство РФ подтвердило, что у похищенных пиратами моряков российское гражданство

В посольстве России в Бенине подтвердили информацию о российском гражданстве моряков, захваченных пиратами в ходе нападения на судно MSC Mandy в Гвинейском заливе, у побережья Бенина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

«Нападавшие захватили 6 человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные – граждане России», – отметили дипломаты.

Ранее сообщалось, что судно MSC Mandy (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиян и один украинец, в ночь на 2 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин). Нападавшие, вооруженные автоматами Калашникова, ножами и мачете, в течение двух часов грабили экипаж судна, после чего покинули борт, прихватив с собой шестерых россиян. В заложниках у бандитов оказались капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер – сварщик, повар, уточнил отраслевой портал PortNews.

Отмечалось, что оставшиеся 18 членов экипажа не пострадали.

По данным бенинских военно-морских сил, после нападения судно MSC Mandy ушло в территориальные воды Нигерии.

Посольство России в Бенине «в сотрудничестве с местными силами безопасности принимается все необходимые меры для установления местонахождения российских моряков и их освобождения», говорится в сообщении в твиттере диппредставительства.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее сегодня глава Следственного комитета РФ Александр Басткрыил поручил проверить информацию СМИ о захвате пиратами российских моряков у берегов Африки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.01.19

Глава СКР велел проверить информацию о захвате российских моряков в Гвинейском заливе. / Нарушитель на иномарке протаранил машину скорой помощи, пятеро пострадали (ФОТО). / Пираты похитили 6 российских моряков у берегов Африки (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»