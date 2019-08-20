Летевший из Москвы в Париж А-319 срочно сел в Люксембурге

Пассажирский самолет A-319 авиакомпании Air France, летевший из Москвы в Париж, экстренно сел в Люксембурге после подачи сигнала о чрезвычайной ситуации на борту. Посадка прошла благополучно.
По данным пресс-службы перевозчика, командир лайнера принял решение прервать полет из-за срабатывания сигнализации о возможной неисправности в системе торможения. После проверки лайнер продолжит выполнение рейса в столицу Франции, сообщает РИА «Новости».
Сколько человек находится на борту самолета, не уточняется.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 20.08.19
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