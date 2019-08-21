В авиакатастрофе в Греции погиб бизнесмен-меценат, создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов

В результате катастрофы вертолета у острова Порос в Греции погиб бизнесмен, коллекционер, меценат – основатель первого частного Музея русской иконы Михаил Абрамов. Об этом сообщил директор Научного центра восточнохристианской культуры, академик Российской академии художеств Алексей Лидов в своем Facebook.

«Будучи крупным бизнесменом-строителем, Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела, – отметил Лидов. – Он был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных».

По его словам, Михаил Абрамов возвращал в российские музеи похищенные и проданные за границу иконы. «Мы все обязаны спасти музей для русской культуры, в том числе и как памятник создателю. Вот главное, что приходит в оглушенную этой новостью голову», – добавил друг погибшего мецената.

«Почему я с самого начала хотел сделать музей? Потому что не знаю, как коллекцией распорядятся мои дети и внуки и будет ли она им вообще интересна. И пока она интересна мне, я хочу сделать свою коллекцию публичной, – говорил Михаил Абрамов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Музея русской иконы. – Чтобы все знали: в Москве, на Гончарной улице, находится Музей русской иконы. Я часто повторяю, что мы, как и предыдущие владельцы, всего лишь временные хранители икон. Временные! А кто является таким временным хранителем – Церковь, государство или частные коллекционеры, – это не принципиально. Принципиально другое – есть ли доступ к памятнику не только как к святому образу, но и как к объекту культурного наследия и созданы ли возможности для его сохранения и изучения. Выход один – музеефикация, другого пока никто не придумал. И наша цель именно такова: сохранить, изучить, показать национальные сокровища самой широкой общественности».

Сотрудники музея назвали трагическую гибель его основателя невосполнимой утратой и большим личным горе.

Частный вертолет с двумя россиянами на борту разбился 20 августа. Воздушное судно задело провода ЛЭП и рухнуло в море в 50 метрах от берега. Вертолет направлялся от городка Галата на полуострове Пелопоннес в международный аэропорт Афин,откуда основатель музея должен был вылететь в Москву. По уточненным данным, кроме Абрамова, в катастрофе погибли грек-пилот и россиянин Павел Аколинин. Ранее сообщалось, что жертвами крушения вертолета стали женщина с ребенком из России. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Михаилу Абрамову было 55 лет. Коллекционированием икон он занялся в начале 2000-х годов, а в 2006 году создал Музей русской иконы. С 2011 года музей располагается на Гончарной улице в Москве, сообщается на сайте музея. Его коллекция насчитывает около 5 тысяч экспонатов, в том числе раннехристианские и византийские произведения VI-XIV веков. Основу коллекции составляет около 1000 произведений русской иконописи. Самая ранняя русская икона коллекции датируется XIV веком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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