После драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

Главное управление МВД по Кемеровской области сообщило о возбуждении двух уголовных дел после драки, в ходе которой пострадали два человека. Подозреваемый задержан.

Про поножовщину в селе Подгорное полицейским рассказали в больнице, куда были госпитализированы двое мужчин. В МВД уточнили, что драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее.

Отмечается, что обе стороны данного инцидента ранее уже привлекались к уголовной ответственности. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», – сообщает пресс-служба ведомства.

Два уголовных дела возбуждены по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее стало известно, что местные жители собрались у дома, где проживают цыгане. По данным СМИ, там было около 100 человек, однако источник в силовых структурах Кемеровской области сообщил, что эта цифра преувеличена, и речь идет о 15 местных жителях. По словам очевидцев, на место также прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы не допустить правонарушений.

В полицейском главке отметили, что в настоящее время обстановка в населенном пункте спокойная. Участковые провели подворный обход и побеседовали со всеми жителями.

Кроме того, в селе прошла встреча, в которой приняли участие власти, сотрудники полиции и местные жители, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе областного правительства. Жители села остались удовлетворены разговором с властями.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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