«Наши парни сжечь их хотели»: в селе Кузбасса полиция охраняет цыган от разъяренной толпы

В селе Подгорное Кемеровской области местные жители пришли к дому, где проживают цыгане. К месту подъехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, конфликт между местными и цыганами произошел из-за драки, закончившейся поножовщиной.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 20 августа молодые люди вступились за девушек, к которым якобы приставали цыгане. По разным данным, в потасовке принимали участие от 15 до 60 человек, большинство из них были пьяны.

«Я слышала, что был конфликт. Потом наши парни сжечь их хотели, кидали бутылки с бензином в окна, – рассказала «Тайге.инфо» одна из жительниц села. – А они [оппоненты] в свою очередь отреагировали, защищая семью, пырнули двоих ножами. Они лежат в больнице в тяжелом состоянии».

В результате двое пострадавших были госпитализированы с ножевыми ранениями. Источники в правоохранительных органах утверждают, что ранивший их мужчина был задержан.

После этого возле дома, где проживают цыгане, собрались местные жители – более 100 человек. Однако собеседники РИА «Новости» в силовых структурах Кемеровской области говорят, что эта цифра преувеличена.

«Около 15 человек там было, и они пытались поговорить, выяснить отношения. Цыган немного проживает, в двух деревнях всего проживают всего 25 цыган. Там нет засилья, ни цыганских таборов, ничего такого. Там дежурят ППС и ГИБДД в целях недопущения обострения конфликта», – рассказал источник агентства.

Местные СМИ утверждают, что кроме полицейских у дома цыган находятся бойцы ОМОНа и Росгвардии.

На официальных порталах МВД и СКР нет информации о случившемся. В администрации Ленинск-Кузнецкого района сообщили, что глава района вместе с заместителем выехали на место.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 22.08.19

«Пятерочка» заплатит 300 тысяч за блокировку пожарных выходов. / В Севастополе возмущение незарегистрированных кандидатов пытаются представить нарушением закона. / Штаб ЦВО пикетирует женщина с требованием к Путину «ответить за Северодвинск» (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»