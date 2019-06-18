Суд отправил под арест 15 цыган после массовой драки с убийством в Чемодановке

После массовой драки и убийства в селе Чемодановка Пензенской области на два месяца арестованы 15 цыган, жителей села, подозреваемых в участии в кровавом побоище.

Такое решение сегодня принял Первомайский суд Пензы, удовлетворив ходатайство следствия, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда. Позднее суд рассмотрит ходатайства об аресте еще 13 подозреваемых, тоже цыган.

Как сообщал «Новый День», жители Чемодановки в пятницу, 14 июня, перекрыли трассу М-5 «Урал». Поводом для столь радикальных мер стал конфликт сельчан с цыганской общиной, переросший в массовую драку. В результате один человек погиб, еще один попал в больницу в тяжелом состоянии. Каждая из сторон выдвигает свою версию конфликта: сельчане утверждают, что цыгане приставали к их детям, цыгане настаивают на том, что дети – русские и цыганские просто что-то не поделили, а взрослые, не разбираясь, полезли в драку.

Уголовное дело, возбужденное по трем статьям – «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» – расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ. Прокурор Пензенской области взяла под личный контроль ситуацию.

Накануне стало известно, что из Чемодановки выехали все цыгане – около 650 человек. Они уехали из села добровольно, отметила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, тем самым опровергнув информацию о принудительном выселении цыган. Также цыгане покинули соседнее село Лопатки.

В областном правительстве заявили, что в целом ситуация в селе стабилизировалась. По словам губернатора региона Ивана Белозерцева, для обеспечения охраны правопорядка в селе остаются 20 правоохранителей, остальные вернулись в пункт постоянной дислокации. Глава области также сообщил, что у находящегося в больнице пострадавшего наметилась положительная динамика. Его перевели на лечение в областную клиническую больницу.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 18.06.19

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