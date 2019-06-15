Дело о массовой драке и убийстве в Пензенской области будут расследовать в Москве

Дело о массовой драке и убийстве в Пензенской области будут расследовать в московские следователи.

Как уже сообщал «Новый День», жители села Чемодановка (Бессоновский район Пензенской области) в пятницу перекрыли трассу М-5 «Урал». Поводом для столь радикальных мер стал конфликт сельчан с цыганской общиной, переросший в массовую драку. В результате один человек погиб, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Каждая из сторон выдвигает свою версию конфликта: сельчане утверждают, что цыгане приставали к их детям, цыгане настаивают на том, что дети – русские и цыганские просто что-то не поделили, а взрослые, не разбираясь, полезли в драку.

«В целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования председатель Следственного комитета России принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ, – сообщили РИА «Новый День» в СК РФ. – . Для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

Александр Бастрыкин поручил предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся. Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки. Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку.

К настоящему моменту в результате предпринятых следствием мер установлены все участники конфликта, устанавливаются их роли в произошедшем. Трое фигурантов уже задержаны, идёт работа по задержанию других фигурантов, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения».

Москва, Игорь Юров

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